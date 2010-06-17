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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:48

Re: Банк Глобус

  sens написав:% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб

Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:21

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб

Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.

Учитывая, что банк выравнивает ставки с рынком, на котором есть достойные варианты без абонки и без танцев с 2 картами - то зачем эти танцы?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:28

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб

Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.

нет,это называется капитализация :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:55

  Aps написав:
  Stringer написав:Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать


А по заблокированным не начисляют плату за смс?

У меня срок карты истёк 05/2020, когда я в отделении спросил: "За что 7 грн., ведь у меня нет активной карты?", мне ответили: "Но счёт-то у Вас остался". :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 06:53

  reef написав:
  Aps написав:
  Stringer написав:Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать


А по заблокированным не начисляют плату за смс?

У меня срок карты истёк 05/2020, когда я в отделении спросил: "За что 7 грн., ведь у меня нет активной карты?", мне ответили: "Но счёт-то у Вас остался". :mrgreen:

Если кроме карты нету других счетов,то лучше забыть дорогу в глобус,если конечно не решились попробовать вступить на прежние грабли
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 17:11

  sens написав:
  reef написав:
У меня срок карты истёк 05/2020, когда я в отделении спросил: "За что 7 грн., ведь у меня нет активной карты?", мне ответили: "Но счёт-то у Вас остался". :mrgreen:

Если кроме карты нету других счетов,то лучше забыть дорогу в глобус,если конечно не решились попробовать вступить на прежние грабли

Карточный счёт я закрыл, остался "столбик" (18%) на полтора года. :)
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:18

В ІБ світиться доступна сума 0 грн на В+...а Остап каже що там мінус 7 грн. :(
Це у всіх так?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:32

Квесторе_поверніться

Вывел В+ в ноль в середине мая. Весь июнь балланс был 0. Сейчас глянул, балланс -17 копеек.

Вот, думаю, что с минусом делать. Он не повлияет на кредитную историю?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:36

  Amid написав:Квесторе_поверніться

Вывел В+ в ноль в середине мая. Весь июнь балланс был 0. Сейчас глянул, балланс -17 копеек.

Вот, думаю, что с минусом делать. Он не повлияет на кредитную историю?

Думаю Шаромига по дебетках не стукає в УБКІ.
А Остапу дзвонили не питали залишок на В+?
А 17 коп в мінусі виглядає як штраф за овер.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:58

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:А 17 коп в мінусі виглядає як штраф за овер.

штраф за овер запрещен законом на время карантина
мне в форварде такой влепили в мае - но после обращения с ссылкой на закон списали. https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/167788/
vpchelko
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