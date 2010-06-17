Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:48
Re: Банк Глобус
Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:21
Учитывая, что банк выравнивает ставки с рынком, на котором есть достойные варианты без абонки и без танцев с 2 картами - то зачем эти танцы?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:28
нет,это называется капитализация
никому не верю
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:55
У меня срок карты истёк 05/2020, когда я в отделении спросил: "За что 7 грн., ведь у меня нет активной карты?", мне ответили: "Но счёт-то у Вас остался".
Додано: Суб 04 лип, 2020 06:53
Если кроме карты нету других счетов,то лучше забыть дорогу в глобус,если конечно не решились попробовать вступить на прежние грабли
никому не верю
Додано: Суб 04 лип, 2020 17:11
Карточный счёт я закрыл, остался "столбик" (18%) на полтора года.
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:18
В ІБ світиться доступна сума 0 грн на В+...а Остап каже що там мінус 7 грн.
Це у всіх так?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:32
Квесторе_поверніться
Вывел В+ в ноль в середине мая. Весь июнь балланс был 0. Сейчас глянул, балланс -17 копеек.
Вот, думаю, что с минусом делать. Он не повлияет на кредитную историю?
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:36
Думаю Шаромига по дебетках не стукає в УБКІ.
А Остапу дзвонили не питали залишок на В+?
А 17 коп в мінусі виглядає як штраф за овер.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:58
Re: Банк Глобус
штраф за овер запрещен законом на время карантина
мне в форварде такой влепили в мае - но после обращения с ссылкой на закон списали.
|