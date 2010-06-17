але вже зараз карантин адаптивний, це значить що в одних областях держави він діє, в інших вже знятий, як бути в цьому випадку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:13
Re: Банк Глобус
але вже зараз карантин адаптивний, це значить що в одних областях держави він діє, в інших вже знятий, як бути в цьому випадку
+50грн !
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