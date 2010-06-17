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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:13

Re: Банк Глобус

  vpchelko написав:штраф за овер запрещен законом на время карантина


але вже зараз карантин адаптивний, це значить що в одних областях держави він діє, в інших вже знятий, як бути в цьому випадку
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