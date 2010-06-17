але вже зараз карантин адаптивний, це значить що в одних областях держави він діє, в інших вже знятий, як бути в цьому випадку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:13
Re: Банк Глобус
але вже зараз карантин адаптивний, це значить що в одних областях держави він діє, в інших вже знятий, як бути в цьому випадку
+50грн !
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:27
карантин по всей стране ... есть общеие парапетні, запрещенніе везде, есть опциональные на усмотрение местных властей.
Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 22 травня 2020 р. до 31 липня 2020 р. на території Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі - регіони) із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, продовживши на всій території України дію карантину
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:29
это не штраф за овер, - это %% за овер, предусмотренные договором.
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 05 лип, 2020 13:39
Саме так...прОцент за овер...мабуть.
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