RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 694695696697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:13

Re: Банк Глобус

  vpchelko написав:штраф за овер запрещен законом на время карантина


але вже зараз карантин адаптивний, це значить що в одних областях держави він діє, в інших вже знятий, як бути в цьому випадку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8893
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:27

  greenozon написав:
  vpchelko написав:штраф за овер запрещен законом на время карантина


але вже зараз карантин адаптивний, це значить що в одних областях держави він діє, в інших вже знятий, як бути в цьому випадку


карантин по всей стране ... есть общеие парапетні, запрещенніе везде, есть опциональные на усмотрение местных властей.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392 ... D0%BF#Text

Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 22 травня 2020 р. до 31 липня 2020 р. на території Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі - регіони) із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, продовживши на всій території України дію карантину
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37471
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5962 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:29

  vpchelko написав:
  Квесторе_поверніться написав:А 17 коп в мінусі виглядає як штраф за овер.

штраф за овер запрещен законом на время карантина
мне в форварде такой влепили в мае - но после обращения с ссылкой на закон списали. https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/167788/


это не штраф за овер, - это %% за овер, предусмотренные договором.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37471
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5962 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:39

  IMPRINTER написав:
  vpchelko написав:
  Квесторе_поверніться написав:А 17 коп в мінусі виглядає як штраф за овер.

штраф за овер запрещен законом на время карантина
мне в форварде такой влепили в мае - но после обращения с ссылкой на закон списали. https://minfin.com.ua/company/forward-b ... ew/167788/


это не штраф за овер, - это %% за овер, предусмотренные договором.

Саме так...прОцент за овер...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33977
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 14:32

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:это не штраф за овер, - это %% за овер, предусмотренные договором.

на 17 копеек могут себе по копейке рисовать очень долго. все что больше незаконно.

мой случай карта коко-кредитка, где овер бесплатен. хз как нарисовали 58,26грн за день, но их вернули
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 286
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:48

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Думаю Шаромига по дебетках не стукає в УБКІ.
А Остапу дзвонили не питали залишок на В+?
А 17 коп в мінусі виглядає як штраф за овер.


Планирую позвонить завтра в рабочее время.
Так думал оставить на всякий случай В+, вдруг одумаются, или наступит ситуация, когда 9% по остатку, 0,2% на выход и 7грн/смс будут адекватными на фоне других предложений (надеюсь, нет), но если они мутят с минусами на дебетке, буду закрывать.
Amid
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 12.06.08
Подякував: 148 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 694695696697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, ramaz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1662, 1663, 1664
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16634 2304857
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 15:50
kreuz
Місто Банк 1 ... 71, 72, 73
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
723 145822
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 13:20
lubopytnaya
Банк Львів 1 ... 22, 23, 24
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 17:34
236 73719
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 10:14
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.