Amid написав:Позвонил. Так, это комиссия за несанкционированный овердрафт -7 грн на карте. 27 копеек комиссия и там начислилось 10 копеек процентов за предыдущий период. Итого -17 копеек отображается, но по факту -7 гр 17 копеек. Если не погасить, будут дальше капать проценты за овер. Но сказали, что если погасить, то больше в минус не спишут, однако, при закрытии карты или при пополнении всё спишут сполна. В первом случае, для закрытия нужно будет оплатить недостачу в кассе.
Напомните банку, что комиссия за овер незакона на период карантина. Требуйте списать комиссию. Если недойтет - жалобу в НБУ.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 07 лип, 2020 13:40, всього редагувалось 2 разів.
sens написав:еще 2 года под 17,5% ежемесячно получать на В+
А на карту під депо перекантувати виплату прОцента ніззя?
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Искатель написав:Проходил мимо, дай, думаю, зайду. Народ (те, кого не блоканули), а что вы еще делаете в "Глобусе"? Ждете, чтобы вам какой-нибудь подарочек прилетел? Уже ж все с этой говно-банкой понятно...
Так депо нерозривні.
еще 2 года под 17,5% ежемесячно получать на В+
А кому пополнение порезали, то делать в банке и правда нечего.
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ruvex написав:А кому пополнение порезали, то делать в банке и правда нечего.
Скирдувати на В+ (з 20.07.20 вже буде 9%)...не знімати і чекати коли дозволять якийсь депо поповнити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.