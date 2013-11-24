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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 695696697698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:37

Re: Банк Глобус

  Amid написав:Позвонил.
Так, это комиссия за несанкционированный овердрафт -7 грн на карте. 27 копеек комиссия и там начислилось 10 копеек процентов за предыдущий период. Итого -17 копеек отображается, но по факту -7 гр 17 копеек. Если не погасить, будут дальше капать проценты за овер. Но сказали, что если погасить, то больше в минус не спишут, однако, при закрытии карты или при пополнении всё спишут сполна. В первом случае, для закрытия нужно будет оплатить недостачу в кассе.

Напомните банку, что комиссия за овер незакона на период карантина.
Требуйте списать комиссию. Если недойтет - жалобу в НБУ.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 07 лип, 2020 13:40, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:38

Re: Банк Глобус

  sens написав:еще 2 года под 17,5% ежемесячно получать на В+

А на карту під депо перекантувати виплату прОцента ніззя?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:40

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:прОцента ніззя?

так туда и капает - я сам перевожу % на в+ в иб глобуса
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:58

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Проходил мимо, дай, думаю, зайду.
Народ (те, кого не блоканули), а что вы еще делаете в "Глобусе"? Ждете, чтобы вам какой-нибудь подарочек прилетел? Уже ж все с этой говно-банкой понятно...

Так депо нерозривні.

еще 2 года под 17,5% :( ежемесячно получать на В+

А кому пополнение порезали, то делать в банке и правда нечего.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:01

Re: Банк Глобус

  ruvex написав:А кому пополнение порезали, то делать в банке и правда нечего.

Скирдувати на В+ (з 20.07.20 вже буде 9%)...не знімати і чекати коли дозволять якийсь депо поповнити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:28

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:А кому пополнение порезали, то делать в банке и правда нечего.

Скирдувати на В+ (з 20.07.20 вже буде 9%)...не знімати і чекати коли дозволять якийсь депо поповнити.

Не тот банк, чтобы собирать здесь наличку, без привязки депозитами, уже два раза грабли выставил.
Правило, не пользуешься картой - закрой, не утратило своей актуальности.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:43

  vpchelko написав:
  Amid написав:Позвонил.
Так, это комиссия за несанкционированный овердрафт -7 грн на карте. 27 копеек комиссия и там начислилось 10 копеек процентов за предыдущий период. Итого -17 копеек отображается, но по факту -7 гр 17 копеек. Если не погасить, будут дальше капать проценты за овер. Но сказали, что если погасить, то больше в минус не спишут, однако, при закрытии карты или при пополнении всё спишут сполна. В первом случае, для закрытия нужно будет оплатить недостачу в кассе.

Напомните банку, что комиссия за овер незакона на период карантина.
Требуйте списать комиссию. Если недойтет - жалобу в НБУ.


ничего подобного .. закон запрещает брать штрафы и пени за просрочку по действующим кредитам. стандартные текущие %% платятся.

у вас несанкционированная задолженность - по ней договором предусмотрена стандартная ставка 50% ... вас никто не штрафовал ... вам начилили стандартную ставку для несанкц задолженности.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:50

IMPRINTER
Так я же этого не отрицаю. Делюсь практической информацией, ведь много кто оставил В+ до "лучших времён" :)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:53

  Amid написав:IMPRINTER
Так я же этого не отрицаю. Делюсь практической информацией, ведь много кто оставил В+ до "лучших времён" :)

З абонплатою 7 грн в місяць?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:55

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:у вас несанкционированная задолженность - по ней договором предусмотрена стандартная ставка 50% ... вас никто не штрафовал ... вам начилили ст.андартную ставку для несанкц задолженности.

С 17 копеек - 7 гр 17 гривен? Тут даже не 50%!
Тут комиссия-штраф - за овер 7грн, которая запрещена законом!
А в моем случае 58.26 за день насчитали по коко-кредетке проценты за "несанкционированная задолженность" (понадлімітної заборгованості) входит в льготный период.
В моем случае, после обращения форвард-банк вернул 58.26.
vpchelko
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