Коллеги! А как тут сейчас обстоят дела с "антикризисно"-принудительными пролонгациями окончившихся депо?
(должно будет выплатиться на депокарту в раб.день , при открытии сразу отказался от пролонгации заявлением)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:12
Коллеги! А как тут сейчас обстоят дела с "антикризисно"-принудительными пролонгациями окончившихся депо?
(должно будет выплатиться на депокарту в раб.день , при открытии сразу отказался от пролонгации заявлением)
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:49
Ну шо, эта клоака ещё жива?
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:55
Так и кредиты платятся,только стройки все больше на паузе
никому не верю
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