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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 696697698699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:12

Коллеги! А как тут сейчас обстоят дела с "антикризисно"-принудительными пролонгациями окончившихся депо?
(должно будет выплатиться на депокарту в раб.день , при открытии сразу отказался от пролонгации заявлением)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:49

Ну шо, эта клоака ещё жива?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:55

  IMPRINTER написав:Ну шо, эта клоака ещё жива?

Так и кредиты платятся,только стройки все больше на паузе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:24

Re: Банк Глобус

Сегодня закончился в этой банке мой последний депозит, две недели назад позвонил на гарячку отменил пролонгацию, где то в 11 деньги упали на депокарту. Пришел в кассу все выдали , но начали ныть: может все не снимайте там же смски платные, надо чтоб комиссия снялась. На мой вопрос как это платные. было ж все бесплатно, заткнулись и выдали. Тут же написал заявление на закрытие картсчета, больше меня с этой банкой ничего не связывает. Пусть плывет себе.
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 03:01

  pavyak написав:Сегодня закончился в этой банке мой последний депозит, две недели назад позвонил на гарячку отменил пролонгацию, где то в 11 деньги упали на депокарту. Пришел в кассу все выдали , но начали ныть: может все не снимайте там же смски платные, надо чтоб комиссия снялась. На мой вопрос как это платные. было ж все бесплатно, заткнулись и выдали. Тут же написал заявление на закрытие картсчета, больше меня с этой банкой ничего не связывает. Пусть плывет себе.

5 балов!
никому не верю
sens
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