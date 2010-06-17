Коллеги! А как тут сейчас обстоят дела с "антикризисно"-принудительными пролонгациями окончившихся депо?
(должно будет выплатиться на депокарту в раб.день , при открытии сразу отказался от пролонгации заявлением)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:12
Коллеги! А как тут сейчас обстоят дела с "антикризисно"-принудительными пролонгациями окончившихся депо?
(должно будет выплатиться на депокарту в раб.день , при открытии сразу отказался от пролонгации заявлением)
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:49
Ну шо, эта клоака ещё жива?
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:55
Так и кредиты платятся,только стройки все больше на паузе
никому не верю
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:24
Re: Банк Глобус
Сегодня закончился в этой банке мой последний депозит, две недели назад позвонил на гарячку отменил пролонгацию, где то в 11 деньги упали на депокарту. Пришел в кассу все выдали , но начали ныть: может все не снимайте там же смски платные, надо чтоб комиссия снялась. На мой вопрос как это платные. было ж все бесплатно, заткнулись и выдали. Тут же написал заявление на закрытие картсчета, больше меня с этой банкой ничего не связывает. Пусть плывет себе.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 03:01
5 балов!
никому не верю
Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:41
Чому останній...ще більше року тут можна рубати в 3 рази більший прОцент ніж облікова ставка...правда грязними.
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