Сьогодні ще ні.
Але не знаю що буде завтра.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:41
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:44
Судя по частому упоминанию этой "альтернативы" - скоро все будут сдавать друг другу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:50
Зависит от суммы сбережения!
никому не верю
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:32
два банка по фонду и все, даже имея средства здесь попахивает болотным унынием
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:38
Може, але ця банка взагалі була мені не приємною, а зараз це якись кіоск з плівкою, я туди зайшов заради Відсоточки, двічі вони лонгували депозити, бо немав часу до них зайти, і забував зняти цю лонгацію. Може я і помиляюсь про них, але всі банки з яких я пішов дуже скоро також пішли з ринку.
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:03
Re: Банк Глобус
"хваліться", колего, завжди цікаво послухати реальний практичний досвід
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:20
Текущий счет
Добрый день всем,
у меня в данном банке есть валютный депозит. После его окончания он не будет пролонгироваться и деньги перейдут на текущий счет.
Распространяется ли ФГВФЛ на текущие счета или только на депозиты? Если сумма на текущем счете в эквиваленте больше фонда, выдадут ли в случае банкротсва банка всю сумму с текущего счета или только 200.000?
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:37
Стандартная гарантия на экв. 200к
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
|