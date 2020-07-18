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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:41

Re: Банк Глобус

  sens написав:Вы согласны держать на срочном под 7%?

Сьогодні ще ні.
Але не знаю що буде завтра.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:44

  sens написав:Выгоднее сдавать посуточно апартаменты,чем играть в бирюльки с БСУ

Судя по частому упоминанию этой "альтернативы" - скоро все будут сдавать друг другу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:50

  vpchelko написав:
  sens написав:Вы согласны держать на срочном под 7%?

10% в моно банке, 12% на коко-кредитке, до 15тыс под 15% на коко-дебетке.
варианты есть

Зависит от суммы сбережения!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:32

  sens написав:
  vpchelko написав:
  sens написав:Вы согласны держать на срочном под 7%?

10% в моно банке, 12% на коко-кредитке, до 15тыс под 15% на коко-дебетке.
варианты есть

Зависит от суммы сбережения!

два банка по фонду и все, даже имея средства здесь попахивает болотным унынием
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:38

  Квесторе_поверніться написав:Чому останній...ще більше року тут можна рубати в 3 рази більший прОцент ніж облікова ставка...правда грязними.

Може, але ця банка взагалі була мені не приємною, а зараз це якись кіоск з плівкою, я туди зайшов заради Відсоточки, двічі вони лонгували депозити, бо немав часу до них зайти, і забував зняти цю лонгацію. Може я і помиляюсь про них, але всі банки з яких я пішов дуже скоро також пішли з ринку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:03

Re: Банк Глобус

  pavyak написав:але всі банки з яких я пішов дуже скоро також пішли з ринку.

"хваліться", колего, завжди цікаво послухати реальний практичний досвід
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:20

Текущий счет

Добрый день всем,

у меня в данном банке есть валютный депозит. После его окончания он не будет пролонгироваться и деньги перейдут на текущий счет.
Распространяется ли ФГВФЛ на текущие счета или только на депозиты? Если сумма на текущем счете в эквиваленте больше фонда, выдадут ли в случае банкротсва банка всю сумму с текущего счета или только 200.000?
qay
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:37

  qay написав:Распространяется ли ФГВФЛ на текущие счета или только на депозиты? Если сумма на текущем счете в эквиваленте больше фонда, выдадут ли в случае банкротсва банка всю сумму с текущего счета или только 200.000?

Стандартная гарантия на экв. 200к
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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