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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:41

Re: Банк Глобус

  sens написав:Вы согласны держать на срочном под 7%?

Сьогодні ще ні.
Але не знаю що буде завтра.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:44

  sens написав:Выгоднее сдавать посуточно апартаменты,чем играть в бирюльки с БСУ

Судя по частому упоминанию этой "альтернативы" - скоро все будут сдавать друг другу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:50

  vpchelko написав:
  sens написав:Вы согласны держать на срочном под 7%?

10% в моно банке, 12% на коко-кредитке, до 15тыс под 15% на коко-дебетке.
варианты есть

Зависит от суммы сбережения!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:32

  sens написав:
  vpchelko написав:
  sens написав:Вы согласны держать на срочном под 7%?

10% в моно банке, 12% на коко-кредитке, до 15тыс под 15% на коко-дебетке.
варианты есть

Зависит от суммы сбережения!

два банка по фонду и все, даже имея средства здесь попахивает болотным унынием
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:38

  Квесторе_поверніться написав:Чому останній...ще більше року тут можна рубати в 3 рази більший прОцент ніж облікова ставка...правда грязними.

Може, але ця банка взагалі була мені не приємною, а зараз це якись кіоск з плівкою, я туди зайшов заради Відсоточки, двічі вони лонгували депозити, бо немав часу до них зайти, і забував зняти цю лонгацію. Може я і помиляюсь про них, але всі банки з яких я пішов дуже скоро також пішли з ринку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 10:03

Re: Банк Глобус

  pavyak написав:але всі банки з яких я пішов дуже скоро також пішли з ринку.

"хваліться", колего, завжди цікаво послухати реальний практичний досвід
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:20

Текущий счет

Добрый день всем,

у меня в данном банке есть валютный депозит. После его окончания он не будет пролонгироваться и деньги перейдут на текущий счет.
Распространяется ли ФГВФЛ на текущие счета или только на депозиты? Если сумма на текущем счете в эквиваленте больше фонда, выдадут ли в случае банкротсва банка всю сумму с текущего счета или только 200.000?
qay
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:37

  qay написав:Распространяется ли ФГВФЛ на текущие счета или только на депозиты? Если сумма на текущем счете в эквиваленте больше фонда, выдадут ли в случае банкротсва банка всю сумму с текущего счета или только 200.000?

Стандартная гарантия на экв. 200к
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:59

  qay написав:Добрый день всем,

у меня в данном банке есть валютный депозит. После его окончания он не будет пролонгироваться и деньги перейдут на текущий счет.
Распространяется ли ФГВФЛ на текущие счета или только на депозиты? Если сумма на текущем счете в эквиваленте больше фонда, выдадут ли в случае банкротсва банка всю сумму с текущего счета или только 200.000?


нету такого понятия как текущие счета в понимании законодательтсва о гарантировании вкладов ...

есть депозиты до восстребования (то что вы называете текущими) и депозиты срочные (на срок) .. и то и то депозиты

депозит - это любые средства клиента в нац. или ин. валюте находящиеся на счете, открытом на его имя.
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:19

  IMPRINTER написав:
  qay написав:Добрый день всем,

у меня в данном банке есть валютный депозит. После его окончания он не будет пролонгироваться и деньги перейдут на текущий счет.
Распространяется ли ФГВФЛ на текущие счета или только на депозиты? Если сумма на текущем счете в эквиваленте больше фонда, выдадут ли в случае банкротсва банка всю сумму с текущего счета или только 200.000?


нету такого понятия как текущие счета в понимании законодательтсва о гарантировании вкладов ...

есть депозиты до восстребования (то что вы называете текущими) и депозиты срочные (на срок) .. и то и то депозиты

депозит - это любые средства клиента в нац. или ин. валюте находящиеся на счете, открытом на его имя.

Не зовсім так
вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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