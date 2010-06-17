Сьогодні ще ні.
Але не знаю що буде завтра.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:41
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:44
Судя по частому упоминанию этой "альтернативы" - скоро все будут сдавать друг другу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:50
Зависит от суммы сбережения!
никому не верю
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:32
два банка по фонду и все, даже имея средства здесь попахивает болотным унынием
Black Jack - White Business
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:38
Може, але ця банка взагалі була мені не приємною, а зараз це якись кіоск з плівкою, я туди зайшов заради Відсоточки, двічі вони лонгували депозити, бо немав часу до них зайти, і забував зняти цю лонгацію. Може я і помиляюсь про них, але всі банки з яких я пішов дуже скоро також пішли з ринку.
Додано: Суб 18 лип, 2020 10:03
Re: Банк Глобус
"хваліться", колего, завжди цікаво послухати реальний практичний досвід
+50грн !
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:20
Текущий счет
Добрый день всем,
у меня в данном банке есть валютный депозит. После его окончания он не будет пролонгироваться и деньги перейдут на текущий счет.
Распространяется ли ФГВФЛ на текущие счета или только на депозиты? Если сумма на текущем счете в эквиваленте больше фонда, выдадут ли в случае банкротсва банка всю сумму с текущего счета или только 200.000?
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:37
Стандартная гарантия на экв. 200к
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:59
нету такого понятия как текущие счета в понимании законодательтсва о гарантировании вкладов ...
есть депозиты до восстребования (то что вы называете текущими) и депозиты срочные (на срок) .. и то и то депозиты
депозит - это любые средства клиента в нац. или ин. валюте находящиеся на счете, открытом на его имя.
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Pig Lives Matter
Додано: Нед 19 лип, 2020 09:19
Не зовсім так
вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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