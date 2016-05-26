|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 23:46
IMPRINTER да да и да , только мне с Дельты пришло 2 транша по возмещению фонда - одна сумма с текущего, вторая с социально счета - но в целом 200к ( годовшина - 5 лет назад получал с боем в Ексимхливе) .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 20 лип, 2020 08:51
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
промо-код: ZXJAHPS
Додано: Пон 20 лип, 2020 09:52
|