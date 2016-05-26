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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:46

IMPRINTER да да и да , только мне с Дельты пришло 2 транша по возмещению фонда - одна сумма с текущего, вторая с социально счета - но в целом 200к ( годовшина - 5 лет назад получал с боем в Ексимхливе) . :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:51

Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
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Философ
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:52

  Философ написав:Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?


не больше 100% от тела
cohan
 
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