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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 698699700701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:46

IMPRINTER да да и да , только мне с Дельты пришло 2 транша по возмещению фонда - одна сумма с текущего, вторая с социально счета - но в целом 200к ( годовшина - 5 лет назад получал с боем в Ексимхливе) . :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:51

Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
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Философ
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:52

  Философ написав:Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?


не больше 100% от тела
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:58

  cohan написав:
  Философ написав:Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?


не больше 100% от тела


200.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:59

  Философ написав:Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?

Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:49

Re: Банк Глобус

Эта конюшня еще не сгорела?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Философ написав:Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?

Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.

А на старые столбы, открытые в начале лета 2019 эт тоже действует?
В Деподоговоре там ничо нема про ограничение пополняшек :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:02

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Философ написав:Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?

Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.

А на старые столбы, открытые в начале лета 2019 эт тоже действует?
В Деподоговоре там ничо нема про ограничение пополняшек :)

на все, вопреки договрам
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:07

  Goodman написав:IMPRINTER да да и да , только мне с Дельты пришло 2 транша по возмещению фонда - одна сумма с текущего, вторая с социально счета - но в целом 200к ( годовшина - 5 лет назад получал с боем в Ексимхливе) . :mrgreen:


Это был крутой банк, даже валютные погорельцы вышли с профитом)
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:08

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.
А на старые столбы, открытые в начале лета 2019 эт тоже действует?
В Деподоговоре там ничо нема про ограничение пополняшек :)

на все, вопреки договрам

Ничосибе, совсем с катушек сЪехАли :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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