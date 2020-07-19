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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 23:46
IMPRINTER
да да и да , только мне с Дельты пришло 2 транша по возмещению фонда - одна сумма с текущего, вторая с социально счета - но в целом 200к ( годовшина - 5 лет назад получал с боем в Ексимхливе) .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Пон 20 лип, 2020 08:51
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
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Философ
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:52
Философ написав:
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
не больше 100% от тела
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cohan
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:58
cohan написав: Философ написав:
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
не больше 100% от тела
200.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:59
Философ написав:
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:49
Эта конюшня еще не сгорела?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:00
Квесторе_поверніться написав: Философ написав:
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.
А на старые столбы, открытые в начале лета 2019 эт тоже действует?
В Деподоговоре там ничо нема про ограничение пополняшек
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:02
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Философ написав:
Трохи випав з теми.
Поповнення по вкладам приймаються ?
Якщо приймаються, то у сумі 100% від тіла вкладу чи без обмежень ?
Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.
А на старые столбы, открытые в начале лета 2019 эт тоже действует?
В Деподоговоре там ничо нема про ограничение пополняшек
на все, вопреки договрам
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:07
Goodman написав:IMPRINTER
да да и да , только мне с Дельты пришло 2 транша по возмещению фонда - одна сумма с текущего, вторая с социально счета - но в целом 200к ( годовшина - 5 лет назад получал с боем в Ексимхливе) .
Это был крутой банк, даже валютные погорельцы вышли с профитом)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:08
Stringer написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.
А на старые столбы, открытые в начале лета 2019 эт тоже действует?
В Деподоговоре там ничо нема про ограничение пополняшек
на все, вопреки договрам
Ничосибе, совсем с катушек сЪехАли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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