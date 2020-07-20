RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:32

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:даже валютные погорельцы вышли с профитом)

Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34142
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 699700701702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, kostya77 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4172, 4173, 4174
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41734 5056124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 23:20
ishvara
Кристал Банк 1 ... 7, 8, 9
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 13:38
83 25690
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 22:55
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8779, 8780, 8781
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87804 10305962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 22:36
antey718

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25279)
20.07.2020 23:36
Рынок ОВГЗ (1556)
20.07.2020 23:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.