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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:32

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:даже валютные погорельцы вышли с профитом)

Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:58

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:даже валютные погорельцы вышли с профитом)

Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.


адекватные валютные депозитчики всегда закладывают курс с запасом
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IMPRINTER
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  #<1 ... 699700701702
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