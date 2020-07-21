Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:32
Re: Банк Глобус
Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:58
адекватные валютные депозитчики всегда закладывают курс с запасом
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:31
по дельте сложно было заложить курс валюты с запасом что бы не выскочить за фонд.
когда вкладывались это было 25К а когда грохнули дельту это было меньше 8К что бы не вылететь за фонд. не думаю что кто то закладывался с таким запасом.
даже сейчас пережив троекратный девал ИМХО более 50% не закладывают на рост курса.
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