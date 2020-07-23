Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:32
Re: Банк Глобус
Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 18:58
адекватные валютные депозитчики всегда закладывают курс с запасом
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 22 лип, 2020 11:31
по дельте сложно было заложить курс валюты с запасом что бы не выскочить за фонд.
когда вкладывались это было 25К а когда грохнули дельту это было меньше 8К что бы не вылететь за фонд. не думаю что кто то закладывался с таким запасом.
даже сейчас пережив троекратный девал ИМХО более 50% не закладывают на рост курса.
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:41
mephala
ну двойной девал как мин. нужно всегда закладывать
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:10
На месяц/год/5лет ?
Вот к примеру: если открывать щас депо в баксах на год - то насколько, чтоб быть под зонтиком, с учётом возможного девала ?
3-4-5-6-7 к ?
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:24
4-5
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:34
Додано: Чет 23 лип, 2020 02:18
с такими ставками и рисков задержет самолетов, введения "паек" и т.п., что уже насмотрелись - 0 долл.
при нулевой ставке по валюте, когда клиент не имеет никакого дохода от ее размещания, - надежность такого размещения должна быть 99% ... раньше когда вы несли имея доход да можно было рисковать - хочешь заработать - рискуй .. а шас что?
пусть вводят норму аналогичную как при просрочке по кредиту хотябы ... не выдали денег - 1% в день, а так это игра в одни ворота .. и неси щза бесплатно и если что пошлем вас нах
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:18
Re: Банк Глобус
Коллеги, кто-то сталкивался с ситуацией когда выпускали вместо обычной бесплатной дебетки (депозитка), чип+контактлес в связи с отсутствием других карт, но как будто бесплатно?
На ГЛ сначала морозились, но потом через платежный отдел подтвердили с 3 раза, что бесплатно в связи с ...
Или это развод, до момента пока не начнешь поднимать скандал?
Black Jack - White Business
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