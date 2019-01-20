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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 699700701702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:32

Re: Банк Глобус

  IMPRINTER написав:даже валютные погорельцы вышли с профитом)

Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:58

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:даже валютные погорельцы вышли с профитом)

Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.


адекватные валютные депозитчики всегда закладывают курс с запасом
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:31

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:даже валютные погорельцы вышли с профитом)

Ага...кого курс не викинув більше Фонду, 200000 грн.


адекватные валютные депозитчики всегда закладывают курс с запасом


по дельте сложно было заложить курс валюты с запасом что бы не выскочить за фонд.
когда вкладывались это было 25К а когда грохнули дельту это было меньше 8К что бы не вылететь за фонд. не думаю что кто то закладывался с таким запасом.
даже сейчас пережив троекратный девал ИМХО более 50% не закладывают на рост курса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:41

mephala

ну двойной девал как мин. нужно всегда закладывать
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:10

  IMPRINTER написав:ну двойной девал как мин. нужно всегда закладывать

На месяц/год/5лет ?

Вот к примеру: если открывать щас депо в баксах на год - то насколько, чтоб быть под зонтиком, с учётом возможного девала ?
3-4-5-6-7 к ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:24

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:ну двойной девал как мин. нужно всегда закладывать

На месяц/год/5лет ?

Вот к примеру: если открывать щас депо в баксах на год - то насколько, чтоб быть под зонтиком, с учётом возможного девала ?
3-4-5-6-7 к ?
4-5
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:34

  Мизантрóп написав:4-5

В концепцию двойного девала как-то не укладывается
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 02:18

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:ну двойной девал как мин. нужно всегда закладывать

На месяц/год/5лет ?

Вот к примеру: если открывать щас депо в баксах на год - то насколько, чтоб быть под зонтиком, с учётом возможного девала ?
3-4-5-6-7 к ?


с такими ставками и рисков задержет самолетов, введения "паек" и т.п., что уже насмотрелись - 0 долл.

при нулевой ставке по валюте, когда клиент не имеет никакого дохода от ее размещания, - надежность такого размещения должна быть 99% ... раньше когда вы несли имея доход да можно было рисковать - хочешь заработать - рискуй .. а шас что?

пусть вводят норму аналогичную как при просрочке по кредиту хотябы ... не выдали денег - 1% в день, а так это игра в одни ворота .. и неси щза бесплатно и если что пошлем вас нах
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:42

Закрилась остання карта В+ в Шаромиги...в ІБ пущає. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:03

  Квесторе_поверніться написав:Закрилась остання карта В+ в Шаромиги...в ІБ пущає. :)

моно отдает с компенсацией 0,6% грязными , так что комса в 0,2% терпимо :P
никому не верю
sens
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