Не все готовы держать гривну на 4-12 месячном депозите, или без процентов при досрачке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:02
Додано: Сер 29 лип, 2020 05:42
Например разница на стороне Моно,но например Восток стягивает 0,7%,поэтому ,с Восток интересней монить по СЕП. Я в глобус ,в основном на срочном депо,так что и моно еще только капитализируется.
никому не верю
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:29
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дійсно до 13 серпня
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Додано: Сер 29 лип, 2020 19:46
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