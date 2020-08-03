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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 700701702703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
31
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:02

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Закрилась остання карта В+ в Шаромиги...в ІБ пущає. :)

моно отдает с компенсацией 0,6% грязными , так что комса в 0,2% терпимо :P

Не все готовы держать гривну на 4-12 месячном депозите, или без процентов при досрачке.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 05:42

  Bosstone написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Закрилась остання карта В+ в Шаромиги...в ІБ пущає. :)

моно отдает с компенсацией 0,6% грязными , так что комса в 0,2% терпимо :P

Не все готовы держать гривну на 4-12 месячном депозите, или без процентов при досрачке.

Например разница на стороне Моно,но например Восток стягивает 0,7%,поэтому ,с Восток интересней монить по СЕП. Я в глобус ,в основном на срочном депо,так что и моно еще только капитализируется.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:29

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:46

  greenozon написав:Хто планує відкривати депо тут - подарую код для програми "Бонус до депозитів"

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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:23

Re: Банк Глобус

Ну как тут конюшня поживает?
https://minfin.com.ua/ua/2020/08/04/50002807/
Банк Глобус оштрафований на 200 000 грн за відсутність належного аналізу фінансових операцій клієнтів.
Маловато будет
Востаннє редагувалось _Slava_ в Вів 04 сер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:23

Re: Банк Глобус

Вжарили клоаку на 200 тисяч по фінмону. Малувато буде. Мабуть ще крім цього полтюшок занесли.
korovas2
 
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