Не все готовы держать гривну на 4-12 месячном депозите, или без процентов при досрачке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:02
Додано: Сер 29 лип, 2020 05:42
Например разница на стороне Моно,но например Восток стягивает 0,7%,поэтому ,с Восток интересней монить по СЕП. Я в глобус ,в основном на срочном депо,так что и моно еще только капитализируется.
никому не верю
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:29
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дійсно до 13 серпня
+50грн !
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Додано: Сер 29 лип, 2020 19:46
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:23
Re: Банк Глобус
Ну как тут конюшня поживает?
Банк Глобус оштрафований на 200 000 грн за відсутність належного аналізу фінансових операцій клієнтів.
Маловато будет
Востаннє редагувалось _Slava_ в Вів 04 сер, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:23
Re: Банк Глобус
Вжарили клоаку на 200 тисяч по фінмону. Малувато буде. Мабуть ще крім цього полтюшок занесли.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:30
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Додано: Вів 04 сер, 2020 20:45
abc111 Как их унести, если "под карантин" они загребли ВСЕ ДЕПО, сидим на посиделках.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:12
судя по всему, свинокост и есть последствия этого штрафа ... решениепо нему было принято наверное раньше, это только сейчас его огласили ... поэтому Шеффер и возбудился + решил за счет свиней отбить убытки по штрафу.
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