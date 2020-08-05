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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 701702703704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
31
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:22

Re: Банк Глобус

Забыл, что у меня к Видсоточке привязана выплата по акциям Киевгорстроя и закрыл карту. Не хочел платить неотключаемые СМС. других карт бесплатных у них нету?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:30

  2XL написав:Забыл, что у меня к Видсоточке привязана выплата по акциям Киевгорстроя и закрыл карту. Не хочел платить неотключаемые СМС. других карт бесплатных у них нету?

Беріть Мою карту в Моєму банку...безплатно на 5 років.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 09:21

Re: Банк Глобус

  2XL написав:Не хочел платить неотключаемые СМС. других карт бесплатных у них нету?

мінімальний депозит - дадуть безкоштовну депозитну картку
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greenozon
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