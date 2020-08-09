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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 07:22
Re: Банк Глобус
Забыл, что у меня к Видсоточке привязана выплата по акциям Киевгорстроя и закрыл карту. Не хочел платить неотключаемые СМС. других карт бесплатных у них нету?
Размер имеет значение.
Додано: Чет 06 сер, 2020 07:30
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Додано: Чет 06 сер, 2020 09:21
Re: Банк Глобус
мінімальний депозит - дадуть безкоштовну депозитну картку
+50грн !
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:51
Закрытие карты
Коллеги, а как правильно (с минимальными комиссиями и затратами времени) закрыть карту в Глобусе?
В моем случае - Видсоточка+.
Понятно, что предварительно нужно вывести деньги по п2п (из расчета разовый перевод - не более 14999 + 0,2% + 7грн за СМС, дневной лимит - ?).
Каким сервисом лучше тянуть - глобусовским, или например мониным или форвардовским?
Потом пишем заявление на закрытие в отделении и все?
Но как с процентами за текущий месяц?
Нужен еще один визит, за один раз никак?
Додано: Пон 10 сер, 2020 21:37
Выводить нужно в последний день месяца, когда начислят проценты.
Тянуть можно любым, хоть моней, хоть форвардом.
В этот же день закрываете карту заявой в отделении
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