EmiR написав:Клиент отделения Глобуса в Виннице с 2017 года. В течение 3 лет, получение % по депозиту с карты возможно только через ОДНО!!! окно в кассе. Там регулярные очереди, иногда по полчаса. При этом, банкомата банка в городе вообще НЕТ, банков партнеров НЕТ, перевести деньги с карты нельзя, так как вручили Простир. Меняются Президенты, приходят-уходят эпидемии, даже лукашенко может уйти раньше чем изменится отношение к клиентам в этом банке-совке. Кошмар!!!
А треба було за 3 роки хоча раз відкрити тарифи і побачити, що до основного депозитного ПРОСТОРу можна миттєво і безкоштовно оформити додатковий Мастеркард з якого без комісій (на даний момент) можна було б переказувати відсотки сторонніми Р2Р сервісами не виходячи з дому. У багатьох (а може і у більшості) з нас тут є причини не любити Жлобус, але конкретно ваше щастя було у Ваших руках усі 3 роки.