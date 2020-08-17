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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 702703704705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
31
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 23:03

  EmiR написав:Клиент отделения Глобуса в Виннице с 2017 года. В течение 3 лет, получение % по депозиту с карты возможно только через ОДНО!!! окно в кассе. Там регулярные очереди, иногда по полчаса. При этом, банкомата банка в городе вообще НЕТ, банков партнеров НЕТ, перевести деньги с карты нельзя, так как вручили Простир. Меняются Президенты, приходят-уходят эпидемии, даже лукашенко может уйти раньше чем изменится отношение к клиентам в этом банке-совке. Кошмар!!!

А треба було за 3 роки хоча раз відкрити тарифи і побачити, що до основного депозитного ПРОСТОРу можна миттєво і безкоштовно оформити додатковий Мастеркард з якого без комісій (на даний момент) можна було б переказувати відсотки сторонніми Р2Р сервісами не виходячи з дому. У багатьох (а може і у більшості) з нас тут є причини не любити Жлобус, але конкретно ваше щастя було у Ваших руках усі 3 роки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:29

Я только сейчас заметил что на Телиги у Глобуса появилось отделение.
Банк что, так хорошо себя чувствует?)
Adast
 
Повідомлень: 122
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:36

  Adast написав:Я только сейчас заметил что на Телиги у Глобуса появилось отделение.
Банк что, так хорошо себя чувствует?)

года 1.5 там есть отделение
ток вы не заметили: подняты там роллеры или нет? :wink:
Бо у ОТП всегда витрина открыта, а Шаромыга шото шифруется :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:01

clientage

Отделение на Телігі посещал в прошлую пятницу. Навряд ли с тех пор оно успело закрыться.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:30

  clientage написав:
  Adast написав:Я только сейчас заметил что на Телиги у Глобуса появилось отделение.
Банк что, так хорошо себя чувствует?)

года 1.5 там есть отделение
ток вы не заметили: подняты там роллеры или нет? :wink:
Бо у ОТП всегда витрина открыта, а Шаромыга шото шифруется :(


до этого был банк Новый , недолго
cohan
 
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