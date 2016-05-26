Ну, тепер ще краще. Основна тепер MC, а ПРОСТІР можна взяти як допку (хз, кому це треба), тобто такі питання тепер не мають виникати взагалі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:04
Ну, тепер ще краще. Основна тепер MC, а ПРОСТІР можна взяти як допку (хз, кому це треба), тобто такі питання тепер не мають виникати взагалі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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