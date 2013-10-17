Ну, тепер ще краще. Основна тепер MC, а ПРОСТІР можна взяти як допку (хз, кому це треба), тобто такі питання тепер не мають виникати взагалі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:04
Ну, тепер ще краще. Основна тепер MC, а ПРОСТІР можна взяти як допку (хз, кому це треба), тобто такі питання тепер не мають виникати взагалі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:08
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:06
Ви хотіли оформити, посилаючись на п.1.4 тарифів, і Вам відмовили, якщо не секрет™?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:30
Мав додаткову МС яку юзав....термін закінчився.
Основну Простір десь заникав.
Хотів перевипустити ПРостір як додаткову...не захотіли.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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