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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 703704705706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
31
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:04

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:побачити, що до основного депозитного ПРОСТОРу можна миттєво і безкоштовно оформити додатковий Мастеркард

Зараз вже ніззя...потрібно платити мзду.
Але Простір вже перевипускають по терміну на МС...на халяву.

Ну, тепер ще краще. Основна тепер MC, а ПРОСТІР можна взяти як допку (хз, кому це треба), тобто такі питання тепер не мають виникати взагалі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:08

Re: Банк Глобус

  klug написав:а ПРОСТІР можна взяти як допку

От не знаю чи можна...вроді Простір взагалі не дають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:06

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:а ПРОСТІР можна взяти як допку

От не знаю чи можна...вроді Простір взагалі не дають.

Ви хотіли оформити, посилаючись на п.1.4 тарифів, і Вам відмовили, якщо не секрет™?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:30

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:а ПРОСТІР можна взяти як допку

От не знаю чи можна...вроді Простір взагалі не дають.

Ви хотіли оформити, посилаючись на п.1.4 тарифів, і Вам відмовили, якщо не секрет™?

Мав додаткову МС яку юзав....термін закінчився.
Основну Простір десь заникав.
Хотів перевипустити ПРостір як додаткову...не захотіли.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:37

Кто-то еще видсоточкой пользуется? С 12.10 на остаток будет 7%.
lloydbanksua
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