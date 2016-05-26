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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:04
Квесторе_поверніться написав: klug написав:
побачити, що до основного депозитного ПРОСТОРу можна миттєво і безкоштовно оформити додатковий Мастеркард
Зараз вже ніззя...потрібно платити мзду.
Але Простір вже перевипускають по терміну на МС...на халяву.
Ну, тепер ще краще. Основна тепер MC, а ПРОСТІР можна взяти як допку (хз, кому це треба), тобто такі питання тепер не мають виникати взагалі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 09:08
klug написав:
а ПРОСТІР можна взяти як допку
От не знаю чи можна...вроді Простір взагалі не дають.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:06
Квесторе_поверніться написав: klug написав:
а ПРОСТІР можна взяти як допку
От не знаю чи можна...вроді Простір взагалі не дають.
Ви хотіли оформити, посилаючись на п.1.4 тарифів, і Вам відмовили, якщо не секрет™?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:30
klug написав: Квесторе_поверніться написав: klug написав:
а ПРОСТІР можна взяти як допку
От не знаю чи можна...вроді Простір взагалі не дають.
Ви хотіли оформити, посилаючись на п.1.4 тарифів, і Вам відмовили, якщо не секрет™?
Мав додаткову МС яку юзав....термін закінчився.
Основну Простір десь заникав.
Хотів перевипустити ПРостір як додаткову...не захотіли.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:37
Кто-то еще видсоточкой пользуется? С 12.10 на остаток будет 7%.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 21 вер, 2020 05:16
lloydbanksua написав:
Кто-то еще видсоточкой пользуется? С 12.10 на остаток будет 7%.
Если и такие,после Спорта в 2% Вы еще спрашиваете?
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 21 вер, 2020 07:45
sens написав:
Если и такие,после Спорта в 2% Вы еще спрашиваете?
Спорт знатно подвел, не спорю. Но и жлобус тоже, после введения комиса на выход, блокировке счетов.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:49
lloydbanksua написав: sens написав:
Если и такие,после Спорта в 2% Вы еще спрашиваете?
Спорт знатно подвел, не спорю. Но и жлобус тоже, после введения комиса на выход, блокировке счетов.
Фонд на 3 года под 17,5% - нечего мне жаловаться
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:11
sens написав:
Фонд на 3 года под 17,5% - нечего мне жаловаться
На 2,5 роки...3 річних тут не було.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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