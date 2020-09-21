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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 704705706707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
31
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:07

  greenozon написав:
  sens написав:Фонд на 3 года

якщо там капіталізація то затопить вашу Н-річну шхуну, капітан! :)

После распада СССР и аварии на ЧАЕС,это уже не страшает
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:08

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Фонд на 3 года под 17,5% - нечего мне жаловаться

На 2,5 роки...3 річних тут не було.
а у меня в году только десять месяцев
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12390
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 704705706707
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