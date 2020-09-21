|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:07
greenozon написав: sens написав:
Фонд на 3 года
якщо там капіталізація то затопить вашу Н-річну шхуну, капітан!
После распада СССР и аварии на ЧАЕС,это уже не страшает
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12390
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:08
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
Фонд на 3 года под 17,5% - нечего мне жаловаться
На 2,5 роки...3 річних тут не було.
а у меня в году только десять месяцев
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12390
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18643
|2615390
|
|
|89581
|10544142
|
Вів 22 вер, 2020 19:58
2XL
|
|955
|135691
|
Вів 22 вер, 2020 19:54
2XL
|