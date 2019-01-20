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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 705706707708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
31
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:ВСі в Мій банк на Мій рахунок - там на МЗ теж 7%.

Чем лучше сберсчёта Альфы с 7%?

В моєму селі Альфи немає...немає як кеш зняти.
З Мого рахунку можна 30000 без комісії в місяць в банкоматі.

Так и Глобуса в вашей Санта-Барбаре вряд ли
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 20:15

[quote="5063290:Квесторе_поверніться"]ВСі в Мій банк на Мій рахунок - там на МЗ теж 7%.[/quote]
Пока не плохо
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:ВСі в Мій банк на Мій рахунок - там на МЗ теж 7%.

Чем лучше сберсчёта Альфы с 7%?

В моєму селі Альфи немає...немає як кеш зняти.
З Мого рахунку можна 30000 без комісії в місяць в банкоматі.

Так в Альфе 30000 в мес с вайта в любом банкомате мира можно снимать без комиссии.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:56

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Чем лучше сберсчёта Альфы с 7%?

В моєму селі Альфи немає...немає як кеш зняти.
З Мого рахунку можна 30000 без комісії в місяць в банкоматі.

Так в Альфе 30000 в мес с вайта в любом банкомате мира можно снимать без комиссии.

Угуу, небойсь с карты Альфы в ощАдовском АТМ подходов 5/дн по 2К таки даст сделать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:39

Re: Банк Глобус

  ol_zy написав:Так в Альфе 30000 в мес с вайта в любом банкомате мира можно снимать без комиссии

В Моєму банку ці 30000 можна помножити на 2, на 3 і т. д.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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