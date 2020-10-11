|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:13
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
ВСі в Мій банк на Мій рахунок - там на МЗ теж 7%.
Чем лучше сберсчёта Альфы с 7%?
В моєму селі Альфи немає...немає як кеш зняти.
З Мого рахунку можна 30000 без комісії в місяць в банкоматі.
Так и Глобуса в вашей Санта-Барбаре вряд ли
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12401
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:15
[quote="5063290:Квесторе_поверніться"]ВСі в Мій банк на Мій рахунок - там на МЗ теж 7%.[/quote]
Пока не плохо
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12401
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:29
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
ВСі в Мій банк на Мій рахунок - там на МЗ теж 7%.
Чем лучше сберсчёта Альфы с 7%?
В моєму селі Альфи немає...немає як кеш зняти.
З Мого рахунку можна 30000 без комісії в місяць в банкоматі.
Так в Альфе 30000 в мес с вайта в любом банкомате мира можно снимать без комиссии.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6280
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:56
ol_zy написав: Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав:
Чем лучше сберсчёта Альфы с 7%?
В моєму селі Альфи немає...немає як кеш зняти.
З Мого рахунку можна 30000 без комісії в місяць в банкоматі.
Так в Альфе 30000 в мес с вайта в любом банкомате мира можно снимать без комиссии.
Угуу, небойсь с карты Альфы в ощАдовском АТМ подходов 5/дн по 2К таки даст сделать
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32586
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2594 раз.
- Подякували: 3817 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:39
ol_zy написав:
Так в Альфе 30000 в мес с вайта в любом банкомате мира можно снимать без комиссии
В Моєму банку ці 30000 можна помножити на 2, на 3 і т. д.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34727
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:50
Что-то не вижу в тарифах Видсоточки+ сколько вывод СЭПом, неужели безвозмездно?
ЗЫ. Туплю, п.3.5.5.2 - 0.2%, мин 10грн, макс 2000 грн.
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 746
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 жов, 2020 08:54
В кого ще депо можна поповнити...тут ще можна без комісії втікнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34727
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:58
Квесторе_поверніться написав:
В кого ще депо можна поповнити...тут ще можна без комісії втікнути.
як це Вам вдається, з мене вже злупило по 0,2%
-
myko
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 25.06.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:47
myko написав: Квесторе_поверніться написав:
В кого ще депо можна поповнити...тут ще можна без комісії втікнути.
як це Вам вдається, з мене вже злупило по 0,2%
Поповнення депо в Шаромиги в ІБ з Відсоточки і Шаромига забрав 0,2%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34727
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1740 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|90163
|10617999
|
|
|43611
|5280503
|
|
|17282
|2414694
|
Пон 12 жов, 2020 14:59
omb
|