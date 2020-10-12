Так и Глобуса в вашей Санта-Барбаре вряд ли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:13
Так и Глобуса в вашей Санта-Барбаре вряд ли
никому не верю
Додано: Сер 23 вер, 2020 20:15
[quote="5063290:Квесторе_поверніться"]ВСі в Мій банк на Мій рахунок - там на МЗ теж 7%.[/quote]
Пока не плохо
никому не верю
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:29
Так в Альфе 30000 в мес с вайта в любом банкомате мира можно снимать без комиссии.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:56
Угуу, небойсь с карты Альфы в ощАдовском АТМ подходов 5/дн по 2К таки даст сделать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:39
Re: Банк Глобус
В Моєму банку ці 30000 можна помножити на 2, на 3 і т. д.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:50
Что-то не вижу в тарифах Видсоточки+ сколько вывод СЭПом, неужели безвозмездно?
ЗЫ. Туплю, п.3.5.5.2 - 0.2%, мин 10грн, макс 2000 грн.
Додано: Нед 04 жов, 2020 08:54
В кого ще депо можна поповнити...тут ще можна без комісії втікнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 12 жов, 2020 14:58
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:47
Поповнення депо в Шаромиги в ІБ з Відсоточки і Шаромига забрав 0,2%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 13 жов, 2020 08:06
Re: Банк Глобус
Кто пользуется новым мобильным приложением. Какие впечатления? Плюшки есть?
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