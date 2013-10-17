Квесторе_поверніться поповнення карти моні через монін додаток + поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.
раніше моню поповнював з відсоточки без комісії
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:04
Квесторе_поверніться поповнення карти моні через монін додаток + поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.
раніше моню поповнював з відсоточки без комісії
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:05
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:15
Re: Банк Глобус
Цього не може бути
Розділ 3.5
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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