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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
32
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:04

Квесторе_поверніться поповнення карти моні через монін додаток + поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.
раніше моню поповнював з відсоточки без комісії :(
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:05

  Bosstone написав:Кто пользуется новым мобильным приложением. Какие впечатления? Плюшки есть?


ОГО! :shock:
myko
 
Повідомлень: 69
З нами з: 25.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:15

Re: Банк Глобус

  myko написав:поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.

Цього не може бути
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %E2%84%964).pdf
Розділ 3.5
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34742
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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  #<1 ... 706707708709
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