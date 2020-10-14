Квесторе_поверніться поповнення карти моні через монін додаток + поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.
раніше моню поповнював з відсоточки без комісії
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Додано: Вів 13 жов, 2020 18:04
Квесторе_поверніться поповнення карти моні через монін додаток + поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.
раніше моню поповнював з відсоточки без комісії
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:05
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:15
Re: Банк Глобус
Цього не може бути
Розділ 3.5
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 13 жов, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:00
деза якась - нема такого посилання
+50грн !
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Додано: Вів 13 жов, 2020 21:14
Re: Банк Глобус
Тут единственная плюшка - Глобус с большого дуру пролонгировал депо под ставку + 1%
итого 14,5 до конца карантина.
Карантин продлили до конца 2020 года. // дурь - по условиям можно будет порвать договора без потери %% // .
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Додано: Вів 13 жов, 2020 21:25
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:20
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 14 жов, 2020 21:10
Re: Банк Глобус
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 14 жов, 2020 22:50
R2 D3
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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