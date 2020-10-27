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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
32
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:04

Квесторе_поверніться поповнення карти моні через монін додаток + поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.
раніше моню поповнював з відсоточки без комісії :(
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:05

  Bosstone написав:Кто пользуется новым мобильным приложением. Какие впечатления? Плюшки есть?


ОГО! :shock:
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:15

Re: Банк Глобус

  myko написав:поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.

Цього не може бути
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/vidsotochka%2B(%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%964).pdf
Розділ 3.5
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 13 жов, 2020 20:23, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:00

  Квесторе_поверніться написав:
  myko написав:поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.

Цього не може бути
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %E2%84%964).pdf
Розділ 3.5



деза якась - нема такого посилання
http://prntscr.com/uynny6
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:14

Re: Банк Глобус

  Bosstone написав:Плюшки есть?


Тут единственная плюшка - Глобус с большого дуру пролонгировал депо под ставку + 1%
итого 14,5 до конца карантина.
Карантин продлили до конца 2020 года. // дурь - по условиям можно будет порвать договора без потери %% // .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:25

Re: Банк Глобус

  greenozon написав:деза якась - нема такого посилання

Посилання поправлене.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:20

  myko написав:Квесторе_поверніться поповнення карти моні через монін додаток + поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.
раніше моню поповнював з відсоточки без комісії :(

Доброго ранку. Останні новини: Зеленський президент, у світі пандемія, у Білорусі протести, Р2Р з Відсоточки платний. Контекстно-незалежний бот доносить Вам інформацію про Депозитку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 20:10

Re: Банк Глобус

  klug написав:Контекстно-незалежний бот доносить Вам інформацію про Депозитку.

Депозитку Шаромиги?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:22

  Квесторе_поверніться написав:
  myko написав:поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.

Цього не може бути
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/vidsotochka%2B(%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%964).pdf
Розділ 3.5


... але є :(
myko
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:27

  myko написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  myko написав:поповнення карти конкорду через додаток конкорду. відкусив по 0,2% від суми поповнення.

Цього не може бути
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/vidsotochka%2B(%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%964).pdf
Розділ 3.5


... але є :(

Вимагайте повернення взад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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