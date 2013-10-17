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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
32
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:54

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Вимагайте повернення взад.


Простіше сказати їм: "Па-па" :)
myko
 
Повідомлень: 72
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:58

  myko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вимагайте повернення взад.


Простіше сказати їм: "Па-па" :)

Па-Па коли повернуть вкрадене.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:56

Цифірь особливого занепокоєння не викликає
https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%BA%D1%83
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:18

  Квесторе_поверніться написав:Цифірь особливого занепокоєння не викликає
https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... 0%BA%D1%83

Активы упали в 2 раза, долги выросли в 8.
Кажется мы накануне грандиозного шухера.
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