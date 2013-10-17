Простіше сказати їм: "Па-па"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:54
Re: Банк Глобус
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:58
Па-Па коли повернуть вкрадене.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 01 лис, 2020 18:56
Цифірь особливого занепокоєння не викликає
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:18
Активы упали в 2 раза, долги выросли в 8.
Кажется мы накануне грандиозного шухера.
Додано: Пон 02 лис, 2020 01:35
случайно увидел, что карте Elite мастеркард за 5к грн без платы за обслуживание, остаток 11%
9% от 300к грн будет 27к грн за 12 месяцев. всего 22к. Остаток овернайт. А не минимальная сумма в месяц.
Кто знает аналог этому?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 05:53
Платний Р2Р, платне зняття. І це за 5к? Най йдуть у дупу.
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