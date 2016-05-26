Нічим...ось коли перевипуск не хочуть СМС відключати.
Але зараз в Газмясі є Прозапас річний з 10%.
Можна заюзати...але то не є поточний рахунок а по суті місячний депо.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:41
Нічим...ось коли перевипуск не хочуть СМС відключати.
Але зараз в Газмясі є Прозапас річний з 10%.
Можна заюзати...але то не є поточний рахунок а по суті місячний депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Aps, liliya_logical, Valeriy237, Vorlon і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|