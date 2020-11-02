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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 708709710711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
32
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:41

  mephala написав:Нагадайте - якщо на поличці лежить відсоточка з відключеним смс сервісом (відключав коли ще це давали робити) нічим не загрожує?
в сенсі якихось нарахувань несподіваних.

Нічим...ось коли перевипуск не хочуть СМС відключати.
Але зараз в Газмясі є Прозапас річний з 10%.
Можна заюзати...але то не є поточний рахунок а по суті місячний депо.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:32

Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:02

  chajnik1 написав:Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.


зайшов нормально (водафон)

до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:05

  greenozon написав:
  chajnik1 написав:Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.


зайшов нормально (водафон)

до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..

В Шаромиги онлайн не було...тільки поповнення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:07

Re: Банк Глобус

  greenozon написав:до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..
Відкривати депозит лише у відділенні.
chajnik1
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