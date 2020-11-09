Нічим...ось коли перевипуск не хочуть СМС відключати.
Але зараз в Газмясі є Прозапас річний з 10%.
Можна заюзати...але то не є поточний рахунок а по суті місячний депо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:41
Нічим...ось коли перевипуск не хочуть СМС відключати.
Але зараз в Газмясі є Прозапас річний з 10%.
Можна заюзати...але то не є поточний рахунок а по суті місячний депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:32
Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:02
зайшов нормально (водафон)
до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:05
В Шаромиги онлайн не було...тільки поповнення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:07
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 10 лис, 2020 22:11
Re: Банк Глобус
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