Нічим...ось коли перевипуск не хочуть СМС відключати.
Але зараз в Газмясі є Прозапас річний з 10%.
Можна заюзати...але то не є поточний рахунок а по суті місячний депо.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:41
Нічим...ось коли перевипуск не хочуть СМС відключати.
Але зараз в Газмясі є Прозапас річний з 10%.
Можна заюзати...але то не є поточний рахунок а по суті місячний депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:32
Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:02
зайшов нормально (водафон)
до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:05
В Шаромиги онлайн не було...тільки поповнення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 18:07
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:26
Сначала позвонили, а потом и прислали на вайбер. Суть - банк подключил мне Консьєржа. Бесплатно! Последнее особенно настораживает. Никого ни о чем я не просил. Это банк делает рекламу своих возможностей? Может, бесплатно первый месяц, а потом - по умолчанию будут списывать мзду? Кто-то в курсе?
Доброго дня, _____!
Раді повідомити, що Вам, як преміальному клієнту, доступна послуга Консьєрж-сервісу від Mastercard, підключена Банком Глобус.
Консьєрж-сервіс – це команда персональних помічників, яким Ви, за потреби, можете доручити Ваші щоденні справи. Ми можемо знайти для Вас будь-які товари, послуги та інформацію: наприклад, щодо відкриття кордонів або роботи ресторанів. З радістю допоможемо з організацією подорожей та купівлею квитків – це значно заощадить Ваш час.
Контакти Консьєрж-сервісу:
Перехід до чату:
Телефон: 0 800 33 77 95; для дзвінків із-за кордону (067) 401-77-95
E-mail: info@mastercard-concierge.com
Чекаємо на Ваші запити, Ваш Консьєрж-сервіс.
|