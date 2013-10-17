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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 708709710711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
32
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:41

  mephala написав:Нагадайте - якщо на поличці лежить відсоточка з відключеним смс сервісом (відключав коли ще це давали робити) нічим не загрожує?
в сенсі якихось нарахувань несподіваних.

Нічим...ось коли перевипуск не хочуть СМС відключати.
Але зараз в Газмясі є Прозапас річний з 10%.
Можна заюзати...але то не є поточний рахунок а по суті місячний депо.
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Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:02

  chajnik1 написав:Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.


зайшов нормально (водафон)

до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:05

  greenozon написав:
  chajnik1 написав:Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.


зайшов нормально (водафон)

до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..

В Шаромиги онлайн не було...тільки поповнення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:07

Re: Банк Глобус

  greenozon написав:до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..
Відкривати депозит лише у відділенні.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:26

Сначала позвонили, а потом и прислали на вайбер. Суть - банк подключил мне Консьєржа. Бесплатно! Последнее особенно настораживает. Никого ни о чем я не просил. Это банк делает рекламу своих возможностей? Может, бесплатно первый месяц, а потом - по умолчанию будут списывать мзду? Кто-то в курсе?

Доброго дня, _____!

Раді повідомити, що Вам, як преміальному клієнту, доступна послуга Консьєрж-сервісу від Mastercard, підключена Банком Глобус.

Консьєрж-сервіс – це команда персональних помічників, яким Ви, за потреби, можете доручити Ваші щоденні справи. Ми можемо знайти для Вас будь-які товари, послуги та інформацію: наприклад, щодо відкриття кордонів або роботи ресторанів. З радістю допоможемо з організацією подорожей та купівлею квитків – це значно заощадить Ваш час.

Контакти Консьєрж-сервісу:

Перехід до чату: https://mssg.me/mastercard-concierge
Телефон: 0 800 33 77 95; для дзвінків із-за кордону (067) 401-77-95
E-mail: info@mastercard-concierge.com

Чекаємо на Ваші запити, Ваш Консьєрж-сервіс.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:15

  greenozon написав:
  chajnik1 написав:Коллеги, кто сегодня пользовался интернет-банкингом у вас не было проблем? А то у меня уже второй день не приходят СМС с кодом подтверждения входа.


зайшов нормально (водафон)

до речі запитання - ІБ банку дуже нагадує ІБ УкрКапітала, але дивно що не можна відкривати депозити (нема меню депозитів) - не пригадую як було раніше, наче ж можна було онлайн вдікривати чи помиляюсь..

и банка Львов, и БМБанка ))
вот на последнем было хорошо видно, как с началом закрытия меню открытия депозитов пропало )) и пополнялки кнопки стали неактивными

по факту это все покупной софт еще и на вражеском коде, мелким банкам проще так, чем держать свой с сертифицированием - взгляните на Альфу, насколько это дорого геморно
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:00

слышал, на прошлой неделе уже вроде "самолёт не летал", который с валютой...

Или это всё "перегибы на местах" пока на просадке весь бакс из банков по припавшим ценам выкупается "своими" ?
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:30

Re: Банк Глобус

Тут кто-то держит на вкладе несколько фондов, а точне 3-4 фонда. Как банк всё выдают, кто что знает? Как вообще с депозитами обстановка? Четыре года назад, всё было нормально, по фонду на три человека было.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:42

Re: Банк Глобус

  vadymbanker написав:Тут кто-то держит на вкладе несколько фондов, а точне 3-4 фонда. Как банк всё выдают, кто что знает? Как вообще с депозитами обстановка? Четыре года назад, всё было нормально, по фонду на три человека было.

Держу хфонд. Когда было нормально - было нормально.
Стала "корона" - все ненормально, автоматом влупили пролонгацию и НЕ ОТДАЛИ ДЕПИКИ ПО СРОКУ , ничего не помогло. Пролонгировались - одно утешение под 14,5 .
Нужно строго следить за пролонгациями , писать заявы, делать копии и держать руку на пульсе. Таке соб1 королевство , неподвластное.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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