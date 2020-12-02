|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51
Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11430
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, kostya77
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|91230
|10799213
|
Чет 03 гру, 2020 11:33
ol_zy
|
|17729
|2495351
|
Чет 03 гру, 2020 09:20
omb
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18930
|2660564
|
Чет 03 гру, 2020 05:41
sens