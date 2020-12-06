|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51
Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11430
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 гру, 2020 03:46
Stringer написав:
Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Жизнь - это для любителей острых ощущений
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:00
Stringer написав:
Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Обоснуйте плз.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5928
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:28
Investor_K написав: Stringer написав:
Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Обоснуйте плз.
Укркап сьогоднішній стрьомніший за Шаромигу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35379
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:31
Квесторе_поверніться написав:
Укркап
що за банка?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5928
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91284
|10813431
|
|
|44585
|5442669
|
|
|2474
|84866
|
|