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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51
Re: Банк Глобус
Банка настолько стремная, что даже фонд держать нужно с опаской. Несколько фондов - это для любителей острых ощущений.
Додано: Пон 07 гру, 2020 03:46
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:00
Обоснуйте плз.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:28
Укркап сьогоднішній стрьомніший за Шаромигу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:31
Re: Банк Глобус
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:40
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:16
Глобус запиляв якусь нову бонусну програму
під МС косить мабуть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:28
Ага, ещё весной. )
Более унылую програму трудно представить.
Сделали чисто для галочки, шоб було
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